亞弘電訂單能見度不弱 3.1元股息敲定8/5除息交易

以專業代工電子專業音訊及保健器材開發服務爲主軸的亞弘電 ( 6201-TW )，今 年訂單能見度不弱，同時亞弘電對股東會並通過配息 3.1 元，今 (18) 日亞弘電並敲定在 8 月 5 日除息交易，股息預計 8 月 31 日發放。

亞弘電爲因應客戶端電子專業音訊產品市場的湧入需求，在台南投資新設立音訊產品生產線並已經完工，同時，產品的訂單能見度已到 2026 年第四季，且法人亞弘電估未來 3 個月業績將優於已公布的 5 月營收 2.77 億元。