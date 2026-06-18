亞弘電訂單能見度不弱 3.1元股息敲定8/5除息交易
鉅亨網記者張欽發 台北
以專業代工電子專業音訊及保健器材開發服務爲主軸的亞弘電 (6201-TW)，今 年訂單能見度不弱，同時亞弘電對股東會並通過配息 3.1 元，今 (18) 日亞弘電並敲定在 8 月 5 日除息交易，股息預計 8 月 31 日發放。
亞弘電爲因應客戶端電子專業音訊產品市場的湧入需求，在台南投資新設立音訊產品生產線並已經完工，同時，產品的訂單能見度已到 2026 年第四季，且法人亞弘電估未來 3 個月業績將優於已公布的 5 月營收 2.77 億元。
亞弘電集團 2025 年營收為 33.27 億元，稅後純益為 3.31 億元，每股純益為 3.71 元。亞弘電股東會通過擬每股現金股利配發 3.1 元。亞弘電現金股利配發率為 83.56%，依今天 48.4 元收盤價計算，現金股利殖利率為 6.4%。
亞弘電 2026 年第一季財報營收 6.97 億元，毛利率 23.47%，稅後純益 5750 萬元，每股純益 0.64 元。
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