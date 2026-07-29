鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.63元上修至15.9元，其中最高估值27.69元，最低估值7.45元，預估目標價為183元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|27.69(30.02)
|82.5
|42.66
|最低值
|7.45(7.45)
|8.88
|25.88
|平均值
|15.72(15.74)
|39.63
|34.27
|中位數
|15.9(13.63)
|40.41
|34.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|112,350,000
|290,100,000
|152,732,000
|最低值
|57,136,020
|65,062,000
|144,184,550
|平均值
|83,411,880
|157,910,160
|148,458,280
|中位數
|85,723,000
|152,911,000
|148,458,280
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|-3,307,677
|-3,213,560
|-1,699,593
|8,969,775
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|28,879,986
|25,883,475
|27,623,608
|43,487,454
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2337/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇