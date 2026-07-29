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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對健策(3653-TW)做出2026年EPS預估：中位數由55.78元上修至57.24元，其中最高估值67.88元，最低估值51.25元，預估目標價為4812.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|67.88(67.88)
|151.35
|221.01
|最低值
|51.25(51.25)
|85.84
|142.38
|平均值
|57.67(57.23)
|118.07
|194.19
|中位數
|57.24(55.78)
|116.91
|199.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32,662,000
|57,387,890
|91,433,640
|最低值
|27,335,000
|47,663,000
|63,192,000
|平均值
|29,246,910
|52,262,470
|80,015,530
|中位數
|29,097,000
|51,738,000
|80,811,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,277,165
|3,427,777
|2,298,194
|2,614,281
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,275,577
|14,278,187
|12,062,664
|12,031,894
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3653/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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