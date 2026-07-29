鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至357.48元，預估目標價為7323.5元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2026年EPS預估：中位數由355.49元上修至357.48元，其中最高估值410.36元，最低估值310.15元，預估目標價為7323.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|410.36(410.36)
|638.13
|837.37
|最低值
|310.15(310.15)
|412.48
|497.05
|平均值
|355.4(352.11)
|502.3
|630.98
|中位數
|357.48(355.49)
|485.71
|579.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,476,759,730
|2,769,320,000
|4,069,572,000
|最低值
|1,181,320,000
|1,864,748,000
|2,150,773,650
|平均值
|1,307,777,260
|2,238,684,110
|2,817,207,240
|中位數
|1,314,440,760
|2,204,264,000
|2,588,235,600
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|51,118,163
|22,776,168
|12,043,655
|14,174,709
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|950,663,310
|360,541,104
|241,900,989
|292,876,040
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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