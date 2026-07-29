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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至357.48元，預估目標價為7323.5元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2026年EPS預估：中位數由355.49元上修至357.48元，其中最高估值410.36元，最低估值310.15元，預估目標價為7323.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值410.36(410.36)638.13837.37
最低值310.15(310.15)412.48497.05
平均值355.4(352.11)502.3630.98
中位數357.48(355.49)485.71579.12

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值1,476,759,7302,769,320,0004,069,572,000
最低值1,181,320,0001,864,748,0002,150,773,650
平均值1,307,777,2602,238,684,1102,817,207,240
中位數1,314,440,7602,204,264,0002,588,235,600

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS51,118,16322,776,16812,043,65514,174,709
營業收入
(單位：新台幣千元)		950,663,310360,541,104241,900,989292,876,040

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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