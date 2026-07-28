盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌6%，報246.59美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間28日21:30股價下跌15.74美元，報246.59美元，跌幅6%，成交量25,945（股），盤中最高價250.00美元、最低價241.29美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.2%
- 近 1 月：-19.34%
- 近 3 月：-12.41%
- 近 6 月：+25.33%
- 今年以來：+65.51%
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