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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌6%，報246.59美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間28日21:30股價下跌15.74美元，報246.59美元，跌幅6%，成交量25,945（股），盤中最高價250.00美元、最低價241.29美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-6.2%
  • 近 1 月：-19.34%
  • 近 3 月：-12.41%
  • 近 6 月：+25.33%
  • 今年以來：+65.51%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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道瓊指數52550.180.65%
NASDAQ24750.72-0.73%
費城半導體10969.21-5.07%
Onto Innovation Inc.232.98-11.2%

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