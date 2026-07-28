鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-28 20:09

為活化土地資產並帶動地方發展，台灣港務公司基隆分公司今 (28) 日宣布，推出「東暖新村北側土地招商案」，釋出該案基地位於基隆市暖暖區等 8 筆土地，總面積達到約 2,207 坪，基隆港務公司表示，未來將引進民生零售與複合式餐飲等穩健投資，填補暖暖消費缺口，規劃將以整體全租模式，引進業者打造全新複合式零售商場，也帶動在地機能升級共創雙贏。

基隆港公司東暖新村土地招商，釋2200餘坪土地引進複合式經營。(圖:基隆港公司提供)

基隆港務公司指出，本案基地為住三用地，依《都市計畫法台灣省施行細則》第 15 及 16 條規定，在符合低樓層與面積限制下，可設置商場零售業，短期利用先以滿足地方需求，導入商場零售業，以活化閒置土地，同時創造穩定租賃效益。

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基隆港務公司表示，本案現況為完整全空地，產權單純且規劃彈性極高， 以下為本案五大關鍵優勢：

一、規模完整，彈性街廓：基地共分為 4 大區塊 (含臨內道路配置，土地使用分區為第三種住宅區 (住三)，建蔽率 50%、容積率 250%。

二、稀有大面積釋出：港務公司自有之大面積住三用地極為罕見，具備「不可複製」的地段獨特性與長期布局價值。

三、臨路門面，曝光度佳：基地擁有絕佳的臨路門面，空間尺度完整，極具吸睛效益，是企業建立品牌形象與國際門面的首選。

四、多元開發可能性：極具商業開發潛力，無論是打造文創、零售商場、複合式商業聚落、主題型展館，或是引進大型便利商業設施，皆能完美滿足周邊消費需求。

五、成本穩健，合作靈活：提供穩健的租賃基礎，投資成本可見度高。合作模式可採「單一企業整體承租開發」或「主承租方規劃多品牌進駐」。