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盤後速報 - 第一銅(2009)次交易(29)日除息0.4元，參考價36.35元

鉅亨網新聞中心

第一銅(2009-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

首日參考價為36.35元，相較今日收盤價36.75元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.09%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 36.75 0.4 1.09% 0.0
2025/07/22 34.25 0.5 1.46% 0.0
2023/07/19 31.2 0.4 1.28% 0.0
2022/07/14 26.75 1.0 3.74% 0.0
2021/09/14 52.7 0.8 1.52% 0.0


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