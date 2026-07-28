盤後速報 - 第一銅(2009)次交易(29)日除息0.4元，參考價36.35元
鉅亨網新聞中心
第一銅(2009-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
首日參考價為36.35元，相較今日收盤價36.75元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.09%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|36.75
|0.4
|1.09%
|0.0
|2025/07/22
|34.25
|0.5
|1.46%
|0.0
|2023/07/19
|31.2
|0.4
|1.28%
|0.0
|2022/07/14
|26.75
|1.0
|3.74%
|0.0
|2021/09/14
|52.7
|0.8
|1.52%
|0.0
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