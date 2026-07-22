盤後速報 - 第一銅(2009)下週(7月29日)除息0.4元，預估參考價37.45元
鉅亨網新聞中心
第一銅(2009-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
以今日(7月22日)收盤價37.85元計算，預估參考價為37.45元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
第一銅(2009-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種銅製品與銅片之製銷與加工,廢銅鐵之買賣及舊廢船之解體。印刷電路基板用銅箔,積體電路及各種電路用引線架之製造買賣貿易。以銅為基材之電子材料及原料製造買賣及外銷貿易。近5日股價下跌2.38%，集中市場加權指數下跌1.13%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|37.85
|0.4
|1.06%
|0.0
|2025/07/22
|34.25
|0.5
|1.46%
|0.0
|2023/07/19
|31.2
|0.4
|1.28%
|0.0
|2022/07/14
|26.75
|1.0
|3.74%
|0.0
|2021/09/14
|52.7
|0.8
|1.52%
|0.0
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