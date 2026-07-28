鉅亨速報

盤中速報 - 義隆(2458)大跌7.23%，報154元

鉅亨網新聞中心

義隆(2458-TW)28日13:23股價下跌12元，報154.0元，跌幅7.23%，成交2,052張。

義隆(2458-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為內崁式微控制器及系統,數位訊號處理器及系統。電腦週邊控制積體電路及系統,指紋辨識裝置及信用卡應用。人工智慧先進駕駛輔助系統,Edge AI 影像辨識在智慧交通應用。

近5日股價上漲2.79%，集中市場加權指數上漲2.79%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+929 張
  • 外資買賣超：+320 張
  • 投信買賣超：+594 張
  • 自營商買賣超：+15 張
  • 融資增減：-51 張
  • 融券增減：-5 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數41603.36-4.65%
義隆154.5-6.93%

鉅亨贏指標

了解更多

#長黑K線跌破盤整

偏弱
義隆

73.91%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
義隆

73.91%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty