盤中速報 - 義隆(2458)大跌7.23%，報154元
鉅亨網新聞中心
義隆(2458-TW)28日13:23股價下跌12元，報154.0元，跌幅7.23%，成交2,052張。
義隆(2458-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為內崁式微控制器及系統,數位訊號處理器及系統。電腦週邊控制積體電路及系統,指紋辨識裝置及信用卡應用。人工智慧先進駕駛輔助系統,Edge AI 影像辨識在智慧交通應用。
近5日股價上漲2.79%，集中市場加權指數上漲2.79%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+929 張
- 外資買賣超：+320 張
- 投信買賣超：+594 張
- 自營商買賣超：+15 張
- 融資增減：-51 張
- 融券增減：-5 張
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