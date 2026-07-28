盤中速報 - 智原(3035)大跌7.23%，報186元
鉅亨網新聞中心
智原(3035-TW)28日13:16股價下跌14.5元，報186.0元，跌幅7.23%，成交4,899張。
智原(3035-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計(ASIC)。特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA Tools)。
近5日股價上漲9.86%，集中市場加權指數上漲2.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,572 張
- 外資買賣超：+1,409 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+164 張
- 融資增減：-120 張
- 融券增減：+46 張
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