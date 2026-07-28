盤中速報 - 聯傑(3094)大跌7.03%，報33.05元
鉅亨網新聞中心
聯傑(3094-TW)28日11:16股價下跌2.5元，報33.05元，跌幅7.03%，成交890張。
聯傑(3094-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計研究開發生產製造銷售網路控制晶片。設計研究開發生產製造銷售數據機晶片組。設計研究開發生產製造銷售USB系列晶片。
近5日股價下跌0.28%，集中市場加權指數上漲2.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-799 張
- 外資買賣超：-809 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：+243 張
- 融券增減：+26 張
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