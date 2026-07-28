盤中速報 - 安國(8054)大跌7.08%，報85.3元
鉅亨網新聞中心
安國(8054-TW)28日13:14股價下跌6.5元，報85.3元，跌幅7.08%，成交981張。
安國(8054-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路 (Application Specific IC, ASIC) 設計服務。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計服務。
近5日股價上漲3.49%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+722 張
- 外資買賣超：+714 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
- 融資增減：-162 張
- 融券增減：-34 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 安國(8054)急拉4.55%報100.5元，成交376張
- 盤中速報 - 安國(8054)大漲7.1%，報95元
- 盤中速報 - 安國(8054)大跌7%，報83.7元
- 盤中速報 - 安國(8054)大跌7.01%，報90.2元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇