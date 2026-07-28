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盤中速報 - 安國(8054)大跌7.08%，報85.3元

鉅亨網新聞中心

安國(8054-TW)28日13:14股價下跌6.5元，報85.3元，跌幅7.08%，成交981張。

安國(8054-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路 (Application Specific IC, ASIC) 設計服務。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計服務。

近5日股價上漲3.49%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+722 張
  • 外資買賣超：+714 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張
  • 融資增減：-162 張
  • 融券增減：-34 張

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