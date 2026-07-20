盤中速報 - 安國(8054)大跌7%，報83.7元
鉅亨網新聞中心
安國(8054-TW)20日09:36股價下跌6.3元，報83.7元，跌幅7%，成交531張。
安國(8054-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路 (Application Specific IC, ASIC) 設計服務。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計服務。
近5日股價下跌9.09%，櫃買市場加權指數下跌10.95%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,257 張
- 外資買賣超：-1,215 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-43 張
- 融資增減：-92 張
- 融券增減：+9 張
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