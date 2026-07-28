鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-28 10:44

連鎖美妝生雜業者寶雅 (5904-TW) 甫公布第二季財報，稅後純益衝上 8.67 億元，年增幅達 46%，每股純益 (EPS)8.15 元，大幅優於法人預期，美系外資出具最新報告上調目標價至 745 元，激勵今 (28) 日股價一度大漲逾 7%，最高來到 717 元，盤中略拉回漲約 3.5%，持續挑戰站上 7 字頭。

由於第二季獲利大幅優於預期，推升寶雅上半年稅後純益達 18.58 億元，年增 34.74%，EPS 17.45 元，創同期新高。

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寶雅上半年全台總店數達 483 家，全年有望突破 500 店，除了展店動能無虞，正同步強化自有品牌商品。

外資法人分析，寶雅第二季業績獲利超出預期多達 21%，反映同店銷售成長 7.7%，以及人力成本、規模優化有效推升利潤。

鑑於寶雅市占率持續提升、穩健的獲利成長和高淨資產收益率 (ROE)、高現金殖利率，美系外資重申「買進」評級，目標價自 630 元上調至 745 元。