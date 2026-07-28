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盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅3.15%，總成交額351.83億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現疲軟，28日09:04相關指數下跌3.15%，總成交額351.83億元，大盤占比4.76%。

該產業上漲家數13、下跌家數32、平盤家數1。領跌個股亞翔(6139-TW)28日09:04股價下跌27元，報735.0元，跌幅3.54%。

其他電子近5日上漲7.7%，集中市場加權指數上漲2.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +7.7% +2.79%
近一月 +0.26% -2.1%
近三月 +7.4% +10.14%
近六月 +23.88% +35.02%

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