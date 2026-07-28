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盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅4.02%，總成交額199.51億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子零組件業類股表現疲軟，28日09:03相關指數下跌4.02%，總成交額199.51億元，大盤占比11.98%。

該產業上漲家數48、下跌家數54、平盤家數4。領跌個股中探針(6217-TW)28日09:00股價下跌13.5元，報124.5元，跌幅9.78%。

電子零組件類指數近5日上漲2.81%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.81% +2.59%
近一月 -21.53% -8.95%
近三月 +2.13% +0.28%
近六月 +37.69% +23.86%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數41944.71-3.87%
中探針124.5-9.78%

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