盤中速報 - 台勝科(3532)大跌7.91%，報349.5元
鉅亨網新聞中心
台勝科(3532-TW)28日09:01股價下跌30元，報349.5元，跌幅7.91%，成交235張。
台勝科(3532-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽晶圓電子材料之製造及銷售進出口業務。前項原材料之買賣及進出口業務。除許可業務外，得經營非法令非禁止或限制之業務。
近5日股價下跌18.56%，集中市場加權指數上漲2.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,775 張
- 外資買賣超：-172 張
- 投信買賣超：-713 張
- 自營商買賣超：-890 張
- 融資增減：+603 張
- 融券增減：+15 張
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