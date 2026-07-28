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盤中速報 - 力成(6239)大跌7.17%，報259元

鉅亨網新聞中心

力成(6239-TW)28日09:01股價下跌20元，報259.0元，跌幅7.17%，成交870張。

力成(6239-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路與半導體元件之測試服務。積體電路與半導體元件自動測試電腦軟體之研發、設計與銷售。CC01080電子零組件製造業。

近5日股價上漲4.69%，集中市場加權指數上漲2.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4,556 張
  • 外資買賣超：-7,646 張
  • 投信買賣超：+2,548 張
  • 自營商買賣超：+542 張
  • 融資增減：+847 張
  • 融券增減：-80 張

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