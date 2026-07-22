盤中速報 - 力成(6239)大漲7.17%，報291.5元
鉅亨網新聞中心
力成(6239-TW)22日10:29股價上漲19.5元，報291.5元，漲幅7.17%，成交8,040張。
力成(6239-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路與半導體元件之測試服務。積體電路與半導體元件自動測試電腦軟體之研發、設計與銷售。CC01080電子零組件製造業。
近5日股價下跌10.53%，集中市場加權指數下跌1.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,075 張
- 外資買賣超：-2,845 張
- 投信買賣超：-1,424 張
- 自營商買賣超：+194 張
- 融資增減：-2,138 張
- 融券增減：-11 張
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