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盤中速報 - 力成(6239)大漲7.17%，報291.5元

鉅亨網新聞中心

力成(6239-TW)22日10:29股價上漲19.5元，報291.5元，漲幅7.17%，成交8,040張。

力成(6239-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路與半導體元件之測試服務。積體電路與半導體元件自動測試電腦軟體之研發、設計與銷售。CC01080電子零組件製造業。

近5日股價下跌10.53%，集中市場加權指數下跌1.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4,075 張
  • 外資買賣超：-2,845 張
  • 投信買賣超：-1,424 張
  • 自營商買賣超：+194 張
  • 融資增減：-2,138 張
  • 融券增減：-11 張

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集中市場加權指數44948.15+1.62%
力成290.5+6.80%

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