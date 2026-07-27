盤中速報 - Worldcoin大跌8.36%，報0.32美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.36%，最新價格0.32美元，總成交量達0.14億美元，總市值9.39億美元，目前市值排名第 28 名。
近 1 日最高價：0.36美元，近 1 日最低價：0.32美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.54%
- 近 1 月：-20.73%
- 近 3 月：+39.95%
- 近 6 月：-23.50%
- 今年以來：-31.70%
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