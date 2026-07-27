盤中速報 - LayerZero大漲12.65%，報0.95美元
鉅亨網新聞中心
LayerZero(ZRO)在過去 24 小時內漲幅超過12.65%，最新價格0.95美元，總成交量達0.04億美元，總市值2.89億美元，目前市值排名第 50 名。
近 1 日最高價：0.97美元，近 1 日最低價：0.84美元，流通供給量：303,720,315。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.41%
- 近 1 月：+10.68%
- 近 3 月：-41.34%
- 近 6 月：-56.98%
- 今年以來：-33.07%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - UTK大漲16.23%，報0.008美元
- 盤中速報 - DEXE大跌27.94%，報2.6美元
- 盤中速報 - LayerZero大漲10.64%，報0.94美元
- 盤中速報 - BOOK OF MEME大漲8.6%，報0美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇