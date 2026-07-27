盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5%，報411.58美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間28日00:33股價上漲19.6美元，報411.58美元，漲幅5%，成交量1,966,748（股），盤中最高價417.58美元、最低價401.45美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.67%
- 近 1 月：-17.84%
- 近 3 月：-12.56%
- 近 6 月：-26.38%
- 今年以來：-41.83%
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