鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5%，報411.58美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間28日00:33股價上漲19.6美元，報411.58美元，漲幅5%，成交量1,966,748（股），盤中最高價417.58美元、最低價401.45美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-7.67%
  • 近 1 月：-17.84%
  • 近 3 月：-12.56%
  • 近 6 月：-26.38%
  • 今年以來：-41.83%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007389.46-0.30%
道瓊指數52040.290.18%
NASDAQ24827.98-0.59%
費城半導體11321.90-4.21%
Applovin Corp - Class A410+4.60%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty