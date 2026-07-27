盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.02%，報258.93美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間27日22:06股價下跌13.69美元，報258.93美元，跌幅5.02%，成交量126,678（股），盤中最高價276.73美元、最低價258.92美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.58%
- 近 1 月：-15.84%
- 近 3 月：-11.45%
- 近 6 月：+31.87%
- 今年以來：+72.7%
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