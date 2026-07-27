鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.02%，報258.93美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間27日22:06股價下跌13.69美元，報258.93美元，跌幅5.02%，成交量126,678（股），盤中最高價276.73美元、最低價258.92美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.58%
  • 近 1 月：-15.84%
  • 近 3 月：-11.45%
  • 近 6 月：+31.87%
  • 今年以來：+72.7%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007408.00-0.05%
道瓊指數52212.310.51%
NASDAQ24918.54-0.23%
費城半導體11379.20-3.72%
Onto Innovation Inc.255.835-6.16%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty