盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.03%，報411.68美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間27日21:35股價上漲19.7美元，報411.68美元，漲幅5.03%，成交量154,332（股），盤中最高價411.68美元、最低價403.21美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.67%
- 近 1 月：-17.84%
- 近 3 月：-12.56%
- 近 6 月：-26.38%
- 今年以來：-41.83%
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