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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.03%，報411.68美元

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Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間27日21:35股價上漲19.7美元，報411.68美元，漲幅5.03%，成交量154,332（股），盤中最高價411.68美元、最低價403.21美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-7.67%
  • 近 1 月：-17.84%
  • 近 3 月：-12.56%
  • 近 6 月：-26.38%
  • 今年以來：-41.83%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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NASDAQ24915.17-0.24%
費城半導體11379.20-3.72%
Applovin Corp - Class A404.335+3.15%

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