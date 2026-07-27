鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.02元，預估目標價為19.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.05元下修至0.02元，其中最高估值1.15元，最低估值-0.5元，預估目標價為19.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.15(1.3)
|4
|4.02
|3.8
|最低值
|-0.5(-0.5)
|1.75
|2.25
|3.05
|平均值
|0.25(0.33)
|2.59
|3.23
|3.44
|中位數
|0.02(0.05)
|2.5
|3.27
|3.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|634.65億
|671.61億
|706.61億
|736.32億
|最低值
|621.00億
|630.52億
|665.60億
|697.58億
|平均值
|629.15億
|656.28億
|686.97億
|719.03億
|中位數
|630.04億
|656.42億
|686.96億
|723.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|0.17
|營業收入
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
|546.33億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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