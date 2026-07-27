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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.02元，預估目標價為19.00元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.05元下修至0.02元，其中最高估值1.15元，最低估值-0.5元，預估目標價為19.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.15(1.3)44.023.8
最低值-0.5(-0.5)1.752.253.05
平均值0.25(0.33)2.593.233.44
中位數0.02(0.05)2.53.273.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值634.65億671.61億706.61億736.32億
最低值621.00億630.52億665.60億697.58億
平均值629.15億656.28億686.97億719.03億
中位數630.04億656.42億686.96億723.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.090.191.211.240.17
營業收入298.82億489.71億527.88億542.11億546.33億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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