鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估下修至-28.07元，預估目標價為245.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-12.16元下修至-28.07元，其中最高估值120.86元，最低估值-59.73元，預估目標價為245.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|120.86(120.86)
|44.42
|235.73
|391.6
|最低值
|-59.73(-59.73)
|-33.54
|-10.04
|391.6
|平均值
|3.69(6.41)
|3.92
|47.66
|391.6
|中位數
|-28.07(-12.16)
|-0.37
|8.96
|391.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.23億
|5.54億
|5.95億
|最低值
|4.63億
|4.54億
|4.45億
|平均值
|5.00億
|5.07億
|5.21億
|中位數
|4.99億
|4.99億
|5.22億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-5.34
|-12.98
|2.64
|-6.06
|-15.23
|營業收入
|5.11億
|4.99億
|4.96億
|4.63億
|4.77億
詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 比特幣、銀行加密系統迎量子威脅？穆迪警告：恐將造成3兆美元損失
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估下修至-12.16元，預估目標價為245.00元
- 加密貨幣準備捲土重來？交易員押注這檔股票領漲
- 財報季將登場 量化模型最看好美光、SanDisk與英特爾
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇