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盤後速報 - 建錩(5014)下週(8月3日)除息0.5元，預估參考價10.8元

鉅亨網新聞中心

建錩(5014-TW)下週(8月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月27日)收盤價11.30元計算，預估參考價為10.8元，息值合計為0.5元，股息殖利率4.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

建錩(5014-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為止滑板、不銹鋼板、不銹鋼圓條、不銹鋼管、角鐵、槽鐵。近5日股價上漲1.82%，櫃買市場加權指數下跌0.21%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/03 11.30 0.5 4.42% 0.0
2025/07/18 11.25 0.3034 2.7% 0.0
2024/08/15 17.15 1.0 5.83% 0.0
2023/07/28 15.4 0.8 5.19% 0.0
2022/07/28 17.75 1.2 6.76% 0.0

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集中市場加權指數43634.19-0.05%
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