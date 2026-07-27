盤後速報 - 建錩(5014)下週(8月3日)除息0.5元，預估參考價10.8元
鉅亨網新聞中心
建錩(5014-TW)下週(8月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月27日)收盤價11.30元計算，預估參考價為10.8元，息值合計為0.5元，股息殖利率4.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
建錩(5014-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為止滑板、不銹鋼板、不銹鋼圓條、不銹鋼管、角鐵、槽鐵。近5日股價上漲1.82%，櫃買市場加權指數下跌0.21%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/03
|11.30
|0.5
|4.42%
|0.0
|2025/07/18
|11.25
|0.3034
|2.7%
|0.0
|2024/08/15
|17.15
|1.0
|5.83%
|0.0
|2023/07/28
|15.4
|0.8
|5.19%
|0.0
|2022/07/28
|17.75
|1.2
|6.76%
|0.0
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