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外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.74%，報95.8525元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日15:20，美元/印度盧比下跌0.71點跌幅達0.74%，暫報95.8525點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.30%
  • 近 1 週：+0.29%
  • 近 3 月：+2.46%
  • 近 6 月：+5.31%
  • 今年以來：+7.34%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/人民幣相關性0.39，本日下跌0.09%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性0.38，本日下跌0.12%
  • 美元/泰銖相關性0.24，本日下跌0.45%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.23，本日下跌0.32%
  • 美元/土耳其里拉相關性-0.15，本日下跌0.06%
  • 美元/韓元相關性-0.15，本日下跌0.66%

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美元/印度盧比95.910-0.68%
人民幣/美元0.1478+0.07%
馬來西亞令吉/美元0.2446+0.16%
泰銖/美元0.0298+0.68%
韓元/美元0.0007+0.00%

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