外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.74%，報95.8525元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日15:20，美元/印度盧比下跌0.71點跌幅達0.74%，暫報95.8525點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.30%
- 近 1 週：+0.29%
- 近 3 月：+2.46%
- 近 6 月：+5.31%
- 今年以來：+7.34%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.23，本日下跌0.32%
- 美元/土耳其里拉相關性-0.15，本日下跌0.06%
- 美元/韓元相關性-0.15，本日下跌0.66%
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