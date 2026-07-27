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外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.5%，報0.814元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日14:30，美元/瑞郎下跌0.0041點跌幅達0.5%，暫報0.814點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.05%
  • 近 1 週：+1.35%
  • 近 3 月：+4.30%
  • 近 6 月：+5.34%
  • 今年以來：+3.19%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.79，本日下跌0.49%
  • 美元/新加坡幣相關性0.78，本日下跌0.04%
  • 歐元/瑞郎相關性0.73，本日下跌0.11%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.85，本日下跌0.4%
  • 英鎊/美元相關性-0.79，本日下跌0.26%
  • 紐元/美元相關性-0.78，本日下跌0.26%

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美元/瑞郎0.8145-0.44%
歐元/美元1.1398+0.27%
英鎊/美元1.3326+0.05%
紐元/美元0.5795+0.14%

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