外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.06%，報16.6469元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日14:40，美元/南非蘭特下跌0.178點跌幅達1.06%，暫報16.6469點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.55%
- 近 1 週：+2.08%
- 近 3 月：+1.83%
- 近 6 月：+5.00%
- 今年以來：+1.56%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.80，本日下跌0.37%
- 美元/新加坡幣相關性0.76，本日下跌0.05%
- 美元/瑞典克朗相關性0.74，本日下跌0.53%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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