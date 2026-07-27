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外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.06%，報16.6469元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日14:40，美元/南非蘭特下跌0.178點跌幅達1.06%，暫報16.6469點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.55%
  • 近 1 週：+2.08%
  • 近 3 月：+1.83%
  • 近 6 月：+5.00%
  • 今年以來：+1.56%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.80，本日下跌0.37%
  • 美元/新加坡幣相關性0.76，本日下跌0.05%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.74，本日下跌0.53%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.78，本日下跌0.44%
  • 歐元/美元相關性-0.72，本日下跌0.42%
  • 紐元/美元相關性-0.71，本日下跌0.33%

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美元/南非蘭特16.705-0.71%
澳元/美元0.7001+0.32%
歐元/美元1.1398+0.27%
紐元/美元0.5795+0.14%

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