盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.51%，總成交額223.13億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現疲軟，27日11:34相關指數下跌2.51%，總成交額223.13億元，大盤占比5.01%。
該產業上漲家數6、下跌家數40、平盤家數0。領跌個股亞翔(6139-TW)27日11:34股價下跌83元，報757.0元，跌幅9.88%。
其他電子近5日上漲7.73%，集中市場加權指數上漲2.3%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+7.73%
|+2.3%
|近一月
|+0.58%
|-2.06%
|近三月
|+8.54%
|+12.13%
|近六月
|+24.91%
|+36.15%
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