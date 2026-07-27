鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.51%，總成交額223.13億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現疲軟，27日11:34相關指數下跌2.51%，總成交額223.13億元，大盤占比5.01%。

該產業上漲家數6、下跌家數40、平盤家數0。領跌個股亞翔(6139-TW)27日11:34股價下跌83元，報757.0元，跌幅9.88%。

其他電子近5日上漲7.73%，集中市場加權指數上漲2.3%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +7.73% +2.3%
近一月 +0.58% -2.06%
近三月 +8.54% +12.13%
近六月 +24.91% +36.15%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數43059.51-1.36%
亞翔757-9.88%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏強
亞翔

67.74%

勝率

#指標剛跌破

偏強
亞翔

67.74%

勝率

#空頭均線下殺

偏強
亞翔

67.74%

勝率

#均線指標下殺

偏強
亞翔

67.74%

勝率

#動能指標下跌股

偏強
亞翔

67.74%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty