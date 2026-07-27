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盤中速報 - 精材(3374)大跌7.12%，報339元

鉅亨網新聞中心

精材(3374-TW)27日11:24股價下跌26元，報339.0元，跌幅7.12%，成交15,790張。

精材(3374-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為測試服務。晶圓級尺寸封裝業務。晶圓級後護層封裝業務。

近5日股價上漲1.81%，櫃買市場加權指數下跌0.21%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2,860 張
  • 外資買賣超：-4,129 張
  • 投信買賣超：+10 張
  • 自營商買賣超：+1,259 張
  • 融資增減：+5,335 張
  • 融券增減：+265 張

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