盤中速報 - 富強鑫(6603)大漲7.04%，報25.85元
鉅亨網新聞中心
富強鑫(6603-TW)27日10:03股價上漲1.7元，報25.85元，漲幅7.04%，成交1,282張。
富強鑫(6603-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為智慧射出產線整廠規劃、車用零組件精密射出機、半導體設備專用。射出機、高分子永續材料成型之研發設計、生產製造、銷售服務。
近5日股價上漲2.11%，櫃買市場加權指數下跌0.21%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+92 張
- 外資買賣超：+94 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：-50 張
- 融券增減：+8 張
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