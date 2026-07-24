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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為115.00元

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根據FactSet最新調查，共46位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.09元上修至1.44元，其中最高估值1.64元，最低估值0.55元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.64(1.64)2.994.766.09
最低值0.55(0.55)0.831.52.23
平均值1.32(1.11)1.842.794
中位數1.44(1.09)1.82.533.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值647.12億913.18億963.69億1,128.64億
最低值550.34億586.73億627.47億782.15億
平均值608.82億691.64億779.22億931.90億
中位數617.39億682.95億750.18億908.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.861.940.40-4.38-0.06
營業收入790.24億630.54億542.28億531.01億528.53億

詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSINTC

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