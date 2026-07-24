鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為115.00元
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根據FactSet最新調查，共46位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.09元上修至1.44元，其中最高估值1.64元，最低估值0.55元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.64(1.64)
|2.99
|4.76
|6.09
|最低值
|0.55(0.55)
|0.83
|1.5
|2.23
|平均值
|1.32(1.11)
|1.84
|2.79
|4
|中位數
|1.44(1.09)
|1.8
|2.53
|3.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|647.12億
|913.18億
|963.69億
|1,128.64億
|最低值
|550.34億
|586.73億
|627.47億
|782.15億
|平均值
|608.82億
|691.64億
|779.22億
|931.90億
|中位數
|617.39億
|682.95億
|750.18億
|908.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.86
|1.94
|0.40
|-4.38
|-0.06
|營業收入
|790.24億
|630.54億
|542.28億
|531.01億
|528.53億
詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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