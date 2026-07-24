鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-24 19:59

光學元件廠揚明光學 (3504-TW) 今 (24) 日召開董事會，通過第二季財報營收 7.38 億元，毛利率 16.44%，營業損失 1,286 萬元，稅後純益 514 萬元，每股盈餘 0.05 元。上半年稅後純益 1,112 萬元，年增 35.36%，每股純益 0.1 元

揚明光學上半年EPS0.1元，估第三季車用光學產品成長。(鉅亨網記者張欽發攝)

揚明光預估，預估第三季出貨情形較第二季略增或持平。

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揚明光學表示，第二季營收 7.38 億元，季增 7.8%。各產品線出貨表現與上季相比：取像光學因智能家居鏡頭新機種量產，出貨增加 13%；光學元件類產品受惠物流投影鏡頭導入量產，出貨成長 24%；3D 列印產品因中國客戶短期標案集中當季拉貨，出貨略增 8%。

2026 年第二季揚明光車用產品因 LiDAR 鏡頭客戶調節部份機種庫存，出貨小幅減少 6%；微投光機產品受競爭技術取代影響呈持續萎縮，出貨季減 29%，符合預期。第二季毛利率 16.44%，較上季減少，主要係產品銷售組合差異，以及部分新產品處於量產初期，產能及良率尚在爬坡階段，進而影響整體毛利率表現。