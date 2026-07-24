盤後速報 - 宇智(6470)下週(7月31日)除息2.5元，預估參考價44.45元
鉅亨網新聞中心
宇智(6470-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(7月24日)收盤價46.95元計算，預估參考價為44.45元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
宇智(6470-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為設計及製造以無線寬頻及數位串流為核心技術之網路通訊設備。近5日股價下跌1.25%，櫃買市場加權指數下跌3.66%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/31
|46.95
|2.5
|5.32%
|0.0
|2025/07/03
|50.1
|2.5
|4.99%
|0.0
|2024/07/04
|58.4
|2.8
|4.79%
|0.0
|2023/04/20
|74.1
|3.9985
|5.4%
|0.0
|2022/06/09
|67.5
|2.6917
|3.99%
|0.0
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