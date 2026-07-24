盤中速報 - 創意(3443)大跌7.19%，報4065元
鉅亨網新聞中心
創意(3443-TW)24日13:14股價下跌315元，報4065.0元，跌幅7.19%，成交1,580張。
創意(3443-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為一、研究、開發、生產、製造及銷售：各種應用積體電路1.嵌入式記。憶體及邏輯元件。2.設計用元件資料庫。3.設計用自動化工具。二、提供前述產品相關及客戶委託之技術服務。
近5日股價上漲4.66%，集中市場加權指數下跌1.7%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-154 張
- 外資買賣超：-609 張
- 投信買賣超：+546 張
- 自營商買賣超：-91 張
- 融資增減：+290 張
- 融券增減：+21 張
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