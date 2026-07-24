數發部臺灣主權AI訓練語料庫新增2000萬tokens客語語料 充實本土AI語言資料基礎
鉅亨網記者吳承諦 台北
數位發展部推動的「臺灣主權 AI 訓練語料庫」近日與客家委員會合作，正式上架客家語言資源、出版品、文史典藏及研究報告等多項珍貴內容，首度新增約 2000 萬 tokens 的高品質訓練語料，為臺灣主權 AI 語料注入更豐富的多元文化與語言生命力，並有助於提升 AI 對客語及客家文化的理解能力，支援客語智慧客服、教育學習等多元應用。
客語作為我國國家語言之一，承載著深厚的歷史與文化底蘊。本次客委會提供的語料內容極具指標性，主要涵蓋：詩集創作、客家風情及客語教學圖書等政府出版品；客語能力認證各級詞彙教材與題庫、口語採錄文本、文化典藏，以及學術與政策研究資料，如客語復振、政策發展與文化治理等。
數發部指出，語料內容不僅展現我國客家文化保存的豐碩成果，更有助於提升 AI 模型對客語不同腔調、語意及文化脈絡的理解與生成能力。未來將可廣泛應用於客語智慧客服、本土文化知識服務及公共政策等 AI 創新應用。
數發部表示，「臺灣主權 AI 訓練語料庫」自上線以來，已累積逾 15 億 tokens 語料量，將持續攜手政府機關釋出優質語料，同時深化公私協力，規劃推動民間語料徵集，逐步建構具臺灣主權代表性與專業知識的資料基石。
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