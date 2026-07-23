鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估下修至4.82元，預估目標價為167.84元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.93元下修至4.82元，其中最高估值6.6元，最低估值4.26元，預估目標價為167.84元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.6(6.6)
|9.23
|7.11
|5.77
|最低值
|4.26(4.26)
|3.43
|4.68
|4.6
|平均值
|4.93(4.97)
|5.37
|5.58
|5.31
|中位數
|4.82(4.93)
|5.39
|5.64
|5.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|49.24億
|63.15億
|56.74億
|43.44億
|最低值
|35.86億
|31.85億
|38.25億
|38.38億
|平均值
|38.72億
|42.82億
|44.17億
|41.63億
|中位數
|37.88億
|43.98億
|42.39億
|43.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.68
|1.48
|1.19
|1.17
|3.24
|營業收入
|12.02億
|10.65億
|10.16億
|12.85億
|23.15億
詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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