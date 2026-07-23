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鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估下修至4.82元，預估目標價為167.84元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.93元下修至4.82元，其中最高估值6.6元，最低估值4.26元，預估目標價為167.84元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.6(6.6)9.237.115.77
最低值4.26(4.26)3.434.684.6
平均值4.93(4.97)5.375.585.31
中位數4.82(4.93)5.395.645.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值49.24億63.15億56.74億43.44億
最低值35.86億31.85億38.25億38.38億
平均值38.72億42.82億44.17億41.63億
中位數37.88億43.98億42.39億43.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.681.481.191.173.24
營業收入12.02億10.65億10.16億12.85億23.15億

詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWPM

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