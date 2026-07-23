海外不便險滯留住宿費理賠從寬認定 金管會：追溯4/1起三颱風適用

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-23 19:55

近期颱風接連襲台，導致不少人國外旅遊返台航班取消、被迫滯留海外。部分保戶因拿不出「原預繳費用證明」，僅能獲賠每日 2000 元，引發爭議。金管會保險局副局長陳清源今 (23) 日表示，經產險公會協調，各會員公司已達成共識，針對因颱風滯留產生的住宿費用將「從寬認定」，以原預定旅程最後一天 (前一晚) 的住宿費用單據為基準，並加上 20%(乘以 1.2 倍) 作為給付上限，且追溯適用於今 (2026) 年 4 月 1 日起實施的新版保單，此期間共有 3 個颱風符合。

金管會保險局副局長陳清源。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

陳清源指出，今年 4 月 1 日上路的新版個人海外旅行不便保險條款，原先設計本意是考慮到旅客在行程中因天災等因素「變更行程、改赴第三地」的情境。例如保戶原定在 A 地住宿，但因天災提前改往 B 地搭機，若無法取得退款，即可憑 B 地產生的實際費用，在「原預定每日住宿費加上 20%」的額度內獲得實支實付理賠。

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然而，近期颱風多屬於「旅程末段返台滯留」，消費者本來就沒有預定滯留日住宿的可能，因此，若硬性要求提供「原預繳費用證明」，否則僅給予每日 2000 元上限，確實不符保障本意，也衍生諸多爭議。

依據《保險法》第 54 條第 2 項規定，契約條款有疑慮時應作有利於被保險人之解釋。產險公會已跨公司達成共識，從寬認定標準。

若是有最後一天住宿單據者，以最後一天 (前一晚) 住宿費用單據為基準，額外增加 20%(1.2 倍) 為每日給付上限，並依單據「實支實付」。若無最後一天單據或無預繳者，將由各公司依個案事實認定；若全程均無預繳住宿費 (如寄住親友家)，則維持現行規定，每人每日最高給付 2000 元。

凡今年 4 月 1 日 (含) 後發生的案件均可追溯適用，保戶只要檢附相關單據即可向承保公司辦理。