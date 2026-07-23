鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-23 18:10

2026 年城鎮韌性演習首度納入「行動網路降速」演練，民眾憂心中北部銀行匯款、電子支付等金融服務是否受阻。對此，金管會銀行局、證期局、保險局今 (23) 日於例行記者會上澄清，本次降速僅針對「行動資料網絡」，實體 ATM、實體卡片、信用卡 NFC 感應、Wi-Fi 與固網均能正常運作，但較常使用行動網路的電子支付與網銀交易可能出現連線延遲或扣款異常，提醒民眾屆時多加利用 Wi-Fi 與固網。

中北部演習手機降速30分鐘 金管會：改用固網或Wi-Fi 金融交易不卡關。(鉅亨網資料照)

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，演練期間若民眾使用行動網路 (4G/5G) 連線至行動銀行 App、網路銀行、電子支付 App 或執行網路 ATM／網路繳稅等服務，可能因頻寬受限導致連線較慢或交易逾時。

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在電子支付部分，若透過 Wi-Fi 連線可正常使用；但若透過行動網路交易，可能因網速過慢導致重複扣款或扣款失敗。張嘉魁強調，若因此產生消費爭議，不會歸責於民眾，可向電子支付機構申訴與釐清，相關機構將提供彈性處理機制。

關於捷運及店家消費，張嘉魁說明，信用卡 NFC 感應如 Apple Pay 等因屬於近距離感應機制，完全不受降速影響，民眾可正常刷卡搭乘捷運或於特約商店消費。電子票證／儲值卡如悠遊卡、一卡通，實體卡扣款屬於離線交易，運作正常；但若要在演練期間使用行動網路進行「線上加值」，則可能遭遇連線異常。

在實體金融服務方面，ATM 因採用金融機構獨立專線傳輸，使用實體晶片金融卡進行各項交易原則上完全不受影響。若需透過手機行動網路搭配 App 進行無卡提款、掃碼或全國繳費網，則會出現連線較慢的情況。

證期局副局長黃厚銘則建議，投資人若遇手機降速，可切換至 Wi-Fi 網路、改用電腦固網網頁 / 軟體、透過電話語音下單，或是直接至券商營業櫃檯辦理。不過，中北部實施行動網路降速演練已經避開台股交易時段，皆落在下午 2 時 30 分至 3 時，但興櫃市場收盤時間為下午 3 時，提醒民眾可及早切換固網或 Wi-Fi 來進行交易。

保險業受影響程度相對較低，不過，保險局副局長陳清源指出，若於室外遭遇緊急狀況需要通報理賠，可直接撥打保險公司免付費客服專線電話，語音通話並不受降速演練影響。