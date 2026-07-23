鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至3.16元，預估目標價為61.50元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.32元下修至3.16元，其中最高估值3.55元，最低估值2.2元，預估目標價為61.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.55(3.55)
|3.97
|4.24
|最低值
|2.2(2.81)
|2.36
|2.57
|平均值
|3.12(3.28)
|3.47
|3.63
|中位數
|3.16(3.32)
|3.55
|3.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|142.02億
|150.73億
|157.20億
|最低值
|137.21億
|142.54億
|146.19億
|平均值
|139.18億
|145.94億
|151.06億
|中位數
|138.48億
|145.39億
|150.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.26
|2.40
|1.60
|1.96
|2.35
|營業收入
|42.34億
|41.10億
|103.72億
|112.98億
|130.17億
詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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