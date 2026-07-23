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鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至3.16元，預估目標價為61.50元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.32元下修至3.16元，其中最高估值3.55元，最低估值2.2元，預估目標價為61.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.55(3.55)3.974.24
最低值2.2(2.81)2.362.57
平均值3.12(3.28)3.473.63
中位數3.16(3.32)3.553.76

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值142.02億150.73億157.20億
最低值137.21億142.54億146.19億
平均值139.18億145.94億151.06億
中位數138.48億145.39億150.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.262.401.601.962.35
營業收入42.34億41.10億103.72億112.98億130.17億

詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLVS

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