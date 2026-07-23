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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州儀器(TXN-US)EPS預估上修至8.46元，預估目標價為330.00元

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根據FactSet最新調查，共30位分析師，對德州儀器(TXN-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.85元上修至8.46元，其中最高估值8.71元，最低估值7.16元，預估目標價為330.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.71(8.29)13.517.511.32
最低值7.16(7.16)7.89.8411.32
平均值8.33(7.82)1011.7111.32
中位數8.46(7.85)9.8110.7811.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值221.69億296.03億352.01億308.66億
最低值205.51億228.00億243.37億262.30億
平均值217.09億246.05億272.86億291.30億
中位數218.64億242.29億267.48億297.13億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.269.417.075.205.45
營業收入183.44億200.28億175.19億156.41億176.82億

詳細資訊請看美股內頁：
德州儀器(TXN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTXN

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