鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州儀器(TXN-US)EPS預估上修至8.46元，預估目標價為330.00元
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根據FactSet最新調查，共30位分析師，對德州儀器(TXN-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.85元上修至8.46元，其中最高估值8.71元，最低估值7.16元，預估目標價為330.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.71(8.29)
|13.5
|17.5
|11.32
|最低值
|7.16(7.16)
|7.8
|9.84
|11.32
|平均值
|8.33(7.82)
|10
|11.71
|11.32
|中位數
|8.46(7.85)
|9.81
|10.78
|11.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|221.69億
|296.03億
|352.01億
|308.66億
|最低值
|205.51億
|228.00億
|243.37億
|262.30億
|平均值
|217.09億
|246.05億
|272.86億
|291.30億
|中位數
|218.64億
|242.29億
|267.48億
|297.13億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.26
|9.41
|7.07
|5.20
|5.45
|營業收入
|183.44億
|200.28億
|175.19億
|156.41億
|176.82億
詳細資訊請看美股內頁：
德州儀器(TXN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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