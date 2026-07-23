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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.52元下修至1.47元，其中最高估值2.29元，最低估值1.02元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.29(2.29)
|3.04
|2.33
|1.84
|最低值
|1.02(1.02)
|0.92
|1.36
|1.13
|平均值
|1.53(1.56)
|1.89
|1.89
|1.49
|中位數
|1.47(1.52)
|1.78
|2
|1.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|70.40億
|87.52億
|59.21億
|48.61億
|最低值
|47.21億
|44.19億
|51.26億
|48.61億
|平均值
|53.27億
|60.86億
|54.78億
|48.61億
|中位數
|52.27億
|60.89億
|54.32億
|48.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.13
|-0.28
|-0.30
|0.15
|0.95
|營業收入
|8.32億
|7.61億
|8.10億
|10.71億
|20.69億
詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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