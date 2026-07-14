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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估下修至1.55元，預估目標價為25.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.61元下修至1.55元，其中最高估值2.32元，最低估值1.06元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.32(2.32)3.052.331.84
最低值1.06(1.06)0.921.281.13
平均值1.64(1.67)1.891.861.49
中位數1.55(1.61)1.7821.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值70.40億87.52億59.21億48.61億
最低值48.92億44.19億51.26億48.61億
平均值55.25億61.94億54.35億48.61億
中位數52.63億61.82億53.48億48.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.13-0.28-0.300.150.95
營業收入8.32億7.61億8.10億10.71億20.69億

詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCDE

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