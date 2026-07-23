鉅亨速報 - Factset 最新調查：騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)EPS預估上修至2.3元，預估目標價為90.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.1元上修至2.3元，其中最高估值2.56元，最低估值2元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.56(2.25)
|4.7
|6.25
|最低值
|2(1.9)
|3.4
|4.35
|平均值
|2.27(2.09)
|4.01
|5.31
|中位數
|2.3(2.1)
|3.9
|5.33
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|83.22億
|94.29億
|98.37億
|最低值
|79.96億
|83.27億
|89.98億
|平均值
|81.60億
|88.42億
|94.16億
|中位數
|81.65億
|88.10億
|94.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.45
|4.73
|1.34
|0.73
|0.41
|營業收入
|59.98億
|74.29億
|71.42億
|74.10億
|74.70億
詳細資訊請看美股內頁：
騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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