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鉅亨速報 - Factset 最新調查：騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)EPS預估上修至2.3元，預估目標價為90.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.1元上修至2.3元，其中最高估值2.56元，最低估值2元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.56(2.25)4.76.25
最低值2(1.9)3.44.35
平均值2.27(2.09)4.015.31
中位數2.3(2.1)3.95.33

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值83.22億94.29億98.37億
最低值79.96億83.27億89.98億
平均值81.60億88.42億94.16億
中位數81.65億88.10億94.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.454.731.340.730.41
營業收入59.98億74.29億71.42億74.10億74.70億

詳細資訊請看美股內頁：
騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKNX

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