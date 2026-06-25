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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.92元上修至1.95元，其中最高估值2.25元，最低估值1.74元，預估目標價為84.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.25(2.17)
|4.7
|5.35
|最低值
|1.74(1.74)
|2.85
|4.05
|平均值
|1.98(1.96)
|3.59
|4.83
|中位數
|1.95(1.92)
|3.5
|4.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|83.47億
|93.65億
|97.39億
|最低值
|78.23億
|82.60億
|87.05億
|平均值
|80.90億
|87.25億
|93.41億
|中位數
|80.59億
|86.42億
|93.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.45
|4.73
|1.34
|0.73
|0.41
|營業收入
|59.98億
|74.29億
|71.42億
|74.10億
|74.70億
詳細資訊請看美股內頁：
騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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