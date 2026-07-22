鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-22 17:09

網通廠友訊 (2332-TW) 今 (22) 日舉辦友訊機器人股份有限公司成立記者會，執行長張家瑞表示，公司雖然在六月中旬才正式完成經濟部登記，但目前已成功取得客戶訂單。有別於傳統硬體製造思維，友訊機器人將以雲端平台與 SaaS 訂單服務為核心，結合自研陪伴型機器人與各領域戰略夥伴，全力搶攻單身經濟與高齡化照顧商機。

張家瑞指出，工業製造與物流倉儲目前占據整體機器人應用市場六成範疇，但友訊機器人選擇瞄準剩餘四成的服務型領域，包括療癒陪伴、安防巡檢、醫療照顧與人形機器人。

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友訊優勢在於延續母公司在全球消費級網通產品佈建的渠道基礎，以及擁有處理數百萬用戶與數十萬家中小企業雲端平台的營運經驗，能提供可持續性的服務體驗。

針對產品營運進度，友訊機器人首款自研陪伴型機器人預計於 2027 年第二季正式登場，初期鎖定 30 歲左右的單身獨居族群，未來目標市場規模將以十萬台起跳。硬體設計著重於控管成本與高功能承載力，包含客製化情緒表達、數位內容訂閱與實體配件選購。

為落實資安與隱私防護，公司已與奧義智慧簽署戰略聯盟，導入 AI 資安技術以確保系統運作安全性。

此外，針對長者照顧與獨居防護需求，友訊機器人規劃在第二代產品引進毫米波雷達技術，藉由監測心跳、呼吸與跌倒狀態來保障使用者隱私，同步透過大語言模型達成對話學習與陪伴功能。

在國際合作領域，公司已與 MD-SAP 機構達成協議，搶進五國醫療認證市場，同時攜手日本社區營造大廠 GigaPrize，將機器人應用擴展至日本公寓社區的防護與巡檢。