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盤中速報 - 晶心科(6533)大跌7.04%，報218元

鉅亨網新聞中心

晶心科(6533-TW)23日10:19股價下跌16.5元，報218.0元，跌幅7.04%，成交895張。

晶心科(6533-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶心嵌入式微處理器核心智財及其相關硬體、軟體發展平台與工具鏈。

近5日股價上漲3.3%，集中市場加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+160 張
  • 外資買賣超：+143 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+17 張
  • 融資增減：-30 張
  • 融券增減：+58 張

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