盤中速報 - 穩懋(3105)大漲7.1%，報384.5元
鉅亨網新聞中心
穩懋(3105-TW)23日09:51股價上漲25.5元，報384.5元，漲幅7.1%，成交10,978張。
穩懋(3105-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價下跌6.99%，櫃買市場加權指數下跌5.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,257 張
- 外資買賣超：+4,209 張
- 投信買賣超：-18 張
- 自營商買賣超：-934 張
- 融資增減：-621 張
- 融券增減：-149 張
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