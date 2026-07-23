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盤中速報 - 穩懋(3105)大漲7.1%，報384.5元

鉅亨網新聞中心

穩懋(3105-TW)23日09:51股價上漲25.5元，報384.5元，漲幅7.1%，成交10,978張。

穩懋(3105-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價下跌6.99%，櫃買市場加權指數下跌5.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3,257 張
  • 外資買賣超：+4,209 張
  • 投信買賣超：-18 張
  • 自營商買賣超：-934 張
  • 融資增減：-621 張
  • 融券增減：-149 張

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